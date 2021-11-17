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Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü 26 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim üyesi alacak
17 Kasım 2021 Çarşamba 10:08

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çankırı Karatekin Üniversitesi'ne  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilanda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

 

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.

İlan için başvurular 17 Kasım 2021 ile 1 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.


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