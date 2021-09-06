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Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü 25 öğretim üyesi alımı yapacaklarını duyurdu

Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim üyesi alımı
06 Eylül 2021 Pazartesi 12:40

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çankırı Karatekin Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilanda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.

İlan için başvurular 6 Eylül ile 20 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır.


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