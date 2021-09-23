Canlı yayında şok sözler: Bebeklere yanlışlıkla kovid aşısı yapıldı

Prof. Dr. Zafer Kurugöl, katıldığı bir programda bebeklere yanlışlıkla kovid aşısı yapıldığını söyledi

NTV ekranlarında bir programa katılan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, tepkilere neden olan bir açıklama yaptı. Kurugöl, canlı yayında yanlışlıkla 6 aylık veya 1 aylık bebeklere kovid aşısı yapıldığını söyledi. Kurugöl, bu aşıların bebeklere hiç zarar vermediğini de sözlerine ekledi.

Çocuklarda artan vaka sayıları ile ilgili açıklama yapmak için programa bağlanan Kurugöl, yanlışlıkla 6 aylık bebeklere kızamık veya Hepatit B gibi aşılar yerine Kovid aşısı yapıldığını belirterek, bu durumun onlara hiçbir yan etkisi olmadığını hatta antikor sağladığını ifade etti. Bu konudaki sonuçların ise yakında ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını da ekledi.

Konuyla ilgili açıklamalarında Kurugöl şunları söyledi:

"Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela sağlık ocaklarında yanlışlıkla Hepatit B ve kızamık gibi başka bir aşıyla karıştırabiliyorlar. Küçük çocuklara Kovid aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla da karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde ve son derece de iyi antikor oldu. 6 aylık veya 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları yayınlayacağız zaten. Ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacak. Küçük bebeklerde yüksek doz verseniz bile yan etkisi açısından bir sıkıntı olmuyor."