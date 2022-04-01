Canlı yayında Suriyeli tartışması!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı programda gazeteci Enver Aysever'in sorularını yanıtladı. Konunun Suriyeli mültecilere gelmesi üzerine ikili arasında gergin anlar yaşandı. Aysever, mültecilerin Türkiye'den ülkelerine gönderilmesini savunan Özdağ'a, bunun hukuka göre mümkün olmadığını söyledi. Aysever'in bu sözleri Özdağ'ı kızdırdı

İYİ Parti'den ayrılarak Zafer Partisi adı altında kendi partisini kuran ve göreve gelmesinin ardından Suriyelileri ülkelerine göndereceğini açıklayan Ümit Özdağ, yaptığı ziyaretler ve katıldığı programlarda konuyu gündeme getirmeye devam ediyor. Özdağ son olarak TELE 1 ekranlarında gazeteci Enver Aysever'in konuğu oldu.

Programda yine ağırlıklı olarak mülteciler konusu konuşuldu. Aysever, mültecilerin Türkiye'den ülkelerine gönderilmesini savunan Özdağ'a, bunun uluslararası hukuka göre imkansız olduğunu, Suriyelilerin misafir değil felaketten kaçmak zorunda kalanlar olduğunu söyledi. Aysever'in bu sözleri Özdağ'ı kızdırdı. Soru-cevap formatından çıkarak karşılıklı atışmaya kadar varan diyalogda tansiyon arttı.

"MİLYONLARCA TÜRK ÇOCUĞUNUN TRAMVASI OLACAKLAR"

Bu tartışmanın üzerine Özdağ "Suriyeliler burada kalırsa milyonlarca Türk çocuğunun travması olacak." dedi. Aysever'in yanıtı "Çocukların milliyeti olur mu?" oldu.

Özdağ ise, "Çocukların milliyeti olur. Siz çok romantiksiniz, sizin romantizminizle devlet yönetemeyiz. Siz çiçek, böcek devam edin." dedi. Özdağ, bu yanıtıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.