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Çaya düşen asker şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Derecik/Hakkâri bölgesinde kaçakçılık olayına müdahale eden kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Halis Keskin, Barazgir Çayı'na düşerek ağır yaralanmış, hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit olmuştur" denildi. Şehidin acı haberi ise Bursa'da yaşayan ailesini yasa boğdu

Çaya düşen asker şehit oldu!
03 Temmuz 2022 Pazar 08:08

MSB'den yapılan açıklamada, "02 Temmuz 2022 tarihinde, Derecik/Hakkâri bölgesinde kaçakçılık olayına müdahale eden unsurda görevli kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Halis Keskin, Barazgir Çayı'na düşerek ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kaydedildi. 

Bursa'ya şehit ateşi düştü
 

Hakkari'de, kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda Barazgir Çayı'na düşen, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Halis Keskin'in (26) acı haberi, Bursa’da yaşayan ailesine ulaştı.

Hakkari’nin Derecik ilçesinde kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyon sırasında Barazgir Çayı'na düşen, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Piyade Teğmen Halis Keskin'in acı haberi, Bursa’nın Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi’ndeki baba ocağına acı haberi ulaştı. Şehidin ailesi acı haber ile üzüntüye boğulurken, şehit evine Türk bayrağı asıldı. Nazmiye- Kamil Mehmet Keskin çiftinin 2 çocuğundan biri olan şehit Keskin'in 1 yıl önce evlendiği, eşi Elif Keskin'in 4 aylık hamile olduğu ve 1 hafta önce izinden birliğine döndüğü öğrenildi. 

Şehidin naaşının, Hakkari’de yarın düzenlenecek törenin ardından Bursa’ya getirileceği, Büyükorhan Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sarnıç Mahallesindeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #şehit #hakkari şehit #halis keskin
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