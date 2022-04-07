Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme!

İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında flaş bir gelişme yaşandı. 26 sanığın yargılandığı davada durdurma kararı alındı. Yargılama artık Suudi Arabistan'da yapılacak

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, haklarında yakalama kararı bulunan firari 26 sanık katılmadı.

İstanbul Barosu tarafından görevlendirilen bazı avukatların sanıkları temsil ettiği duruşmada, Kaşıkçı'nın nişanlısı müşteki Hatice Cengiz ile avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosya hakkında durma kararı verilerek, yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrini kararlaştırdı.