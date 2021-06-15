Cerrahpaşa Rektörlüğü sürekli işçi alacak

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 55 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü sürekli işçi alımı yapacak.

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde İŞKUR il müdürlüklerinden, hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş arayan linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sona erecek.

Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecek.



İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ