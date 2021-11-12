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Cesedi sulama kanalında bulunmuştu, katili en yakını çıktı!

Adana’da, ayaklarına taş bağlanıp sulama kanalına atılan, boğazında kesi izi bulunan cansız bedenin, Ali Ertan’a (21) ait olduğu tespit edildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Ertan'ı, özel okulda matematik öğretmeni olan babası Mehmet Ertan'ın tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Mehmet Ertan ile kendisine yardım eden eşi Adle Ertan, aynı evde nikahsız yaşadığı Rukiye A. ve ablasının kocası gözaltına alındı

Cesedi sulama kanalında bulunmuştu, katili en yakını çıktı!
12 Kasım 2021 Cuma 13:37

Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi’nde, 11 Kasım'da, narenciye bahçesinde bekçilik yapan kişi, sulama kanalında, içinde ceset bulunan çuvalı gördü. Bekçinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen su altı polisleri, çuvaldaki erkek cesedini sudan çıkardı. Yapılan incelemede yarı çıplak cesedin boğazında bıçak kesilerinin olduğu, ayaklarına da taş bağlandığı belirlendi. İncelemenin ardından cansız beden, kimlik ve kesin ölüm nedeni tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopside, cesedin Ali Ertan'a ait olduğu tespit edildi. Ertan'ın uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürüldü.

BOĞAZINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Adli Tıp Kurumu morgunda çocuklarını teşhis eden ve özel okulda matematik öğretmeni olan baba Mehmet Ertan ile anne Adle Ertan’ı emniyete götürdü. Ailenin, oğulları için kayıp başvurusunda bulunmamasından şüphelenen polis, anne ile babayı çapraz sorguya aldı. Yapılan sorguda, Mehmet Ertan’ın, 10 Kasım'da Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi’ndeki evinde tartıştığı oğlu Ali Ertan’ı boğazından bıçaklayarak, öldürdüğü belirlendi.

CESEDİN YOK EDİLMESİNE YARDIM ETMİŞLER

Uyuşturucu nedeniyle çıkan tartışma sonucu öldürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Ali Ertan’ın cesedinin, babası Mehmet Ertan’ın aynı evde nikahsız yaşadığı Rukiye A. ve ablasının kocası tarafından otomobille taşındığı ve sulama kanalına atıldığı tespit edildi. Bu tespitler üzerine Rukiye A. ile ismi açıklanmayan enişte de gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

Öte yandan Ali Ertan’ın, yakınları tarafından alınan cenazesi, Küçükoba Mezarlığı’nda defnedildi. Emniyetteki 4 şüphelinin ise sorgularının sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #adana ceset #sulama kanalı ceset
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