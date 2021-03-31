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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 202 kişi alacak

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 202 sözleşmeli personel alacağı belirtildi

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 202 kişi alacak
31 Mart 2021 Çarşamba 11:30

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav şartı” başlıklı Ek 2’nci maddesinin 8’inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda sözlü sınav ile belirtilen unvan ve sayıda personel alımı yapılacaktır.

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