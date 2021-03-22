SİRKTE KORKUTAN ANLAR!
SİRKTE KORKUTAN ANLAR!
0
ÇOCUKLAR DA YIPRANDI
ÇOCUKLAR DA YIPRANDI
0
TADI ACI AMA...
TADI ACI AMA...
0
KORONAVİRÜSE YENİLDİ!
KORONAVİRÜSE YENİLDİ!
0

Cezaevinden çıktı, boşanma aşamasındaki karısını vurdu!

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletle giderken boşanma aşamasındaki B.D.'nin (52) silahlı saldırısında yaralanan Rabia Doğan (34), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi

Cezaevinden çıktı, boşanma aşamasındaki karısını vurdu!
22 Mart 2021 Pazartesi 13:09

İşlediği suç nedeniyle 4 yıldır bulunduğu cezaevinden koronavirüs sürecinde izinli olarak çıkan B.D., boşanma aşamasında olduğu Rabia Doğan ve H.B. adlı erkeğin bulunduğu 07 HAM 27 plakalı motosikleti, dün gece otomobiliyle takibe aldı. Kısa süren takip sonrası B.D., hareket halindeki motosikleti kullanan H.B. ve eşi Rabia Doğan'a tabancayla ateş etti. Devrilen motosikletteki Rabia Doğan ve H.B. yaralanırken, B.D. ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Rabia Doğan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, H.B. ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis, olayından ardından kaçan B.D.'yi saldırıda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 6 boş mermi kovanı bulundu.

Vücudunun çeşitli yerlerine 5 mermi isabet eden Rabia Doğan, gece doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. H.B.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #kadın cinayet #rabia doğan
Önceki Haber
Sirkte iki fil birbirine girdi
Sonraki Haber
Karşıyaka Belediyesi'nden sağlıkçılara antikor testi
Çocuğa tokat görüntülerine suç duyurusu!
Çocuğa tokat görüntülerine suç duyurusu!
0
Rus kadın otelde yaşadığı dehşeti anlattı!
Rus kadın otelde yaşadığı dehşeti anlattı!
0
Üsküdar Belediyesi zabıta alacak
Üsküdar Belediyesi zabıta alacak
0
ÇAYKUR 500 kişi alacak
ÇAYKUR 500 kişi alacak
0
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işçi alacak
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işçi alacak
0
İzmir'de 33 yıldır süren dava!
İzmir'de 33 yıldır süren dava!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.