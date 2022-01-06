DÜĞÜNLERİNDE BOŞANMA KARARI ALDILAR
DÜĞÜNLERİNDE BOŞANMA KARARI ALDILAR
1
SÜPER KUPA BEŞİKTAŞ'IN
SÜPER KUPA BEŞİKTAŞ'IN
0
ERKEK KAİNAT GÜZELİ SEÇİLDİ
ERKEK KAİNAT GÜZELİ SEÇİLDİ
1
KOKU KAYBINIZ VARSA DİKKAT!
KOKU KAYBINIZ VARSA DİKKAT!
0

CHP elektriğe yüzde 127 zammı yargıya taşıdı!

CHP elektriğe yüzde 127 zammı yargıya taşıdı!
06 Ocak 2022 Perşembe 12:22

Yeni yılla birlikte elektriğe yüzde 127 ile fahiş bir zam gelmişti. Tepkilere neden olan fahiş zammı CHP Danıştay'a taşıdı. Fahiş zam kabul edilemez diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, zammın iptali için Danıştay'a başvurduklarını açıkladı

CHP'li Ahmet Akın, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Akın, EPDK'nın elektrik zammı kararına ilişkin, "Cumhuriyet tarihinin en büyük zammına dönüşen EPDK kararının iptal edilmesi ve yürütmesinin hemen durdurulması talebi ile Danıştay'da dava açtık. Yeni yılın ilk gününde bütün vatandaşlarımızı mağdur eden, hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakan, elektriğe yapılan hukuksuz zamlara Türk yargısının hukuksal zeminde izin vermeyeceğine inanıyorum. Kademeli tarife adı altında elektrikte tarihin en büyük zammını yaptılar. 'Kademeli tarife bir sosyal tarife olmalıdır' diye söyledik. Kanun çıktı, peki EPDK ne yaptı? Kademeli tarifeyi kademeli zamma dönüştürdüler. Elektrik faturalarına yüzde 127'ye varan fahiş zam yapıldı. Bu fahiş zam asla kabul edilemez" dedi.

Akın ayrıca zamların geri çekilmesini isteyerek, "Bu haksızlığı, hukuksuzluğu, adaletsizliği yargıya taşıdık. Danıştay'a açtığımız davanın dilekçesi burada. Başvurumuzu yaptık. Bunun yerine gelmesini, indirim olarak vatandaşlarımıza hukuksuzluktan kurtularak yansımasını bekliyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #chp #elektrik zammı #yargı #danıştay #epdk
Önceki Haber
Dün doğum günüydü, bugün ölü bulundu!
Sonraki Haber
Buca’yı Üçyol’a bağlayacak metro projesinde imzalar atıldı
Dün doğum günüydü, bugün ölü bulundu!
Dün doğum günüydü, bugün ölü bulundu!
0
18 öğretim üyesi alınacak
18 öğretim üyesi alınacak
0
Güvenlik ve temizlik elemanı alınacak
Güvenlik ve temizlik elemanı alınacak
0
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 175 kişi alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 175 kişi alacak
0
Emekli astsubay bahçesinde ölü bulundu!
Emekli astsubay bahçesinde ölü bulundu!
0
Bursa'da bir otomobil iki kişiye çarptıktan sonra bahçeye uçtu!
Bursa'da bir otomobil iki kişiye çarptıktan sonra bahçeye uçtu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.