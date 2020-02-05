Çığ faciasında ölümler artıyor

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde bir minibüsün ve iş makinesinin üzerine çığ düştü. Minibüsteki 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken sağ olarak çıkarılan 7 kişi de hastanelere sevk edildi.

İş makinesi operatörünün de kendi imkanlarıyla kurtulduğu belirtildi. Olay, saat 17.00 sıralarında Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde meydana geldi. Bahçesaray'a 25 kilometre mesafedeki 3 bin rakımlı Karabet geçidinde iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, kara yolunda yol açma çalışmaları için küreme yaparken, çığ düştü. İş makinesi kısmen kar altında kalırken, arkasında bulunan minibüs ise yamaçtan kopan kar kütlesi ile birlikte yaklaşık 40 metre yükseklikten devrilerek, karın altında kayboldu.

Kendi imkanlarıyla kurtuldu

Çığ felaketinden kısmen kar altında kalan iş makinesinden kendi imkanları ile kurtulan operatör Bahattin Karagülle, hemen yetkililere haber verdi. Karagülle, ihbarında kendisinin kurtulduğunu ancak arkasında bulunan yolcu dolu minibüsün çığ ile birlikte sürüklenerek kar yığınları altında kaldığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, kara yolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Saat 17.00 sıralarında meydana gelen çığ felaketinde kar altında kalan minibüse saat 21.00 sıralarında ulaşıldığı öğrenildi. Bu saatten sonra zamana karşı hızla müdahale eden ekipler araç içerisinde bulunan kişilerden 7'sini sağ olarak kurtardı. Çıkarılan 7 kişi çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kimlikleri belirlendi

Saat 22.00 sıralarında 4 kişinin cansız bedeni araçtan çıkarıldı. İlerleyen saatlerde ise bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarma ekiplerinin zamanla yarıştığı çalışmalar sonucunda minibüsten Fethi Turan, Sadık Türkeş, Nezih Turan, Mehmet Yaralı, Veysel Atlan, Adalet Turan ve Emin Takmaz sağ olarak kurtarıldı. Saadet Tosun, Muhteber Alav, Kenan Turan, Narıç Turan ve Emirhan Kaymaz'ın da cansız bedenlerine ulaşıldı. Arama-kurtarma ekipleri çığ felaketinin yaşandığı bölgeye gitmek üzere seferber olurken, olaydan haberdar olan çevredeki köylüler de olay yerine gitti. Olay yerine ulaşın ekipler ve yüzlerce köylü, olumsuz hava koşullarına rağmen tonlarca ağırlığındaki kar yığını altında kalan minibüstekilere ulaşabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Bu arada olaydan sonra çığ altında bulunan minibüsten çıkarılan 7 kişi ile kısmen kar altında kalan iş makinesinden kendi imkanları ile yaralı olarak kurtulan operatör Bahattin Karagülle'nin tedavilerine hastanelerde devam ediliyor. Kaza haberini alan yakınları da hastanelere akın etti. Vatandaşlar, kurtarılan yakınlarının durumları hakkında bilgi almaya çalıştı.

Çalışmalar devam ediyor

Olayla ilgili açıklama yapan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez şu ifadeleri kullandı: Minibüsü arama çalışmaları devam ediyor. Çığ düşmesi sonucu aşağı sürüklemiş. Operatör hastaneye kaldırıldı. Ciddi bir yaralanma yok. Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Köpekli ekipler yola çıktı. Bahçesaray ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi'ne ait minibüste 10-15 kişi bulunduğu tahmin ediliyor. Telefonların çekmediğini ifade eden Vali Bilmez, "İnşallah vatandaşlarımızı sağ salim kurtaracağımızı umuyorum" şeklinde konuştu. Vali, minibüsün Van merkez ile Bahçesaray ilçesi arasında çalıştığını da sözlerine ekledi.

'Vatandaşı uyarıyoruz'

Kara yolu ve büyükşehrin iş makinelerinin olay bölgesinde olduğunu ve yolun trafiğe açık olduğunu söyleyen Van Valisi, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada "Olayın meydana geldiği yer 3 bin rakımlı bir bölge ama bölgenin kritikliğinden dolayı vatandaşı uyarıyoruz, bölgeye çıkmamalarını talep ediyoruz, müsaade de etmiyoruz" şeklinde konuştu.

Afad'dan da açıklama

AFAD tarafından yapılan açıklamada yaklaşık 200 kişinin çalışmalara devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Van Bahçesaray'da üzerine çığ düşen bir minibüsteki vatandaşlarımıza ulaşmak için AFAD, Jandarma, UMKE, Karayolları, Van Büyükşehir Belediye, 112 ve itfaiye ekiplerinden yaklaşık 200 kişi çalışmalara devam etmektedir" denildi.

Bir çığ haberi de ağrı'dan

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Ağrı'da, Hamur ve Tutak ilçeleri arasındaki yola ikinci kez çığ düşmesi sonucu kara yolu ulaşıma kapandı. Kara yolları 123´üncü Şube Şefliği ekipleri kara yolunu temizlemek için çalışma başlatırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu karın temizlenmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Yaralılarımızın durumu iyi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray ilçesinde düşen çığın altında kalan iş makinesi ve minibüsten kurtarılan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ile SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Olayda yaşamını yitiren vatandaşların yakınlarına da baş sağlığı dileğinde bulunan Bilmez, dün gece ara verilen kurtarma çalışmalarına sabah saat 8.00 itibarıyla tekrar başlandığını anlattı. Olayda vefat eden 5 kişiden 2'sinin cenazesinin Bahçesaray'da, 3 kişinin cenazesinin de kent merkezinde defnedileceğini aktaran Bilmez, şunları söyledi: "Hastanedeki yaralılarımızın genel durumları iyi, hayati tehlikesi olan yaralımız bulunmamaktadır. Çığın altında 2 vatandaşımızın daha olduğunu değerlendiriyoruz. Bölgede hava koşulları hala çok uygun değil, kar devam ediyor, çığ tehlikesi hala mevcut. Gerekli önlemler alındı." Bilmez, Bahçesaray ilçesine giden ve gelen vatandaşlardan, mutlaka ekiplerin uyarılarını dikkate almalarını istedi.

Çığ bölgesinde ikinci facia

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsten olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüsten 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci bir çığ daha meydana geldi. İlk bilgilere göre çığ altında araçlar ve kurtarma ekibinin kaldığı bildirildi. Çığ faciasından bazı kurtarma ekibi görevlileri ve bölgeye desteğe giden vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği belirtildi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, arama kurtarma faaliyeti yürüten ekibin üzerine çığ düştüğünü söyledi.