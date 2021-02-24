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Cinnet getiren adam, eşini ve 3 çocuğunu bıçakladı

Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Aşağı Köşk köyünde psikolojik sorunları olduğu belirtilen baba, eşi ve 3 çocuğunu bıçakladıktan sonra kendisini de yaraladı. Hastaneye kaldırılan anne ve 3 çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, saldırgan baba da jandarma nezaretinde tedaviye alındı

Cinnet getiren adam, eşini ve 3 çocuğunu bıçakladı
24 Şubat 2021 Çarşamba 10:13

Olay dün akşam saatlerinde Tutak ilçesine bağlı aşağı Köşk köyünde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Şakir T., iddiaya göre evde ailesiyle oturduğu sırada cinnet getirdi. Şakir T., eline geçirdiği bıçakla eşi Selcan ile çocukları İsa (4), Elif (6) ve Dicle T.'ye (7) saldırdı. Anne ve çocukların yardım çığlıkları üzerine köylüler yardıma koştu. Eve giren köylüler korkunç manzara ile karşılaştı. Anne ve çocukları kanlar içerisinde bulan köylüler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan anne ve 3 çocuğu sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Anne Selcan ile çocukların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan bıçakla kendisine de zarar veren baba Şakir T., jandarma nezaretinde götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Köylüler Şakir T.'nin psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ağrı #cinnet #çocuklarını bıçakladı
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