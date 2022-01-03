Çocuğuna tokat atan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü!

Bursa'da Mustafa Tezcan, birlikte alkol aldığı arkadaşı Taner Durgut'u çocuğuna tokat attığı gerekçesi ile bıçaklayarak öldürdü. Tezcan daha sonra polisi arayarak arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti

Olay, saat 06.00 sıralarında Gemlik ilçesi, Osmaniye Mahallesi, Sümer Sokak’ta meydana geldi. Mustafa Tezcan, arkadaşı Taner Durgut ile evinde alkol almaya başladı. İddiaya göre, Taner Durgut, henüz bilinmeyen nedenle Tezcan'ın çocuğuna tokat attı. Bu duruma sinirlenen Tezcan ile Durgut arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Tezcan mutfaktan aldığı bıçakla Durgut'u vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Durgut kanlar içinde yere yığılırken, Tezcan polisi arayarak, arkadaşını öldürdüğünü söyledi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taner Durgut’un hayatını kaybettiğini belirledi. Durgut'un cesedi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İFADESİ ALINAMADI

Mustafa Tezcan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen Tezcan'ın ayakta duramayacak şekilde alkollü olduğu, bu nedenle ifadesinin henüz alınamadığı bildirildi.