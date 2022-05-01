Çok çalışıyoruz ama açlık sınırının altında kazanıyoruz

Türkiye haftalık ortalama 45.6 saatlik mesai ile OECD’de Kolombiya’dan sonra en çok çalışılan ülke. Mesai çok uzun ancak çalışanların büyük bölümünün eline geçen asgari ücret açlık sınırının yüzde 20 altında.

Çok çalışıyor, az kazanıyoruz. Türkiye 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı, emekçilerin büyük bir hızla fakirleştiği bu günlerde kutluyor. Yayınlanan son verilere göre Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi 38 ülke içinde Türkiye 45.6 saatlik mesai ortalaması ile en çok çalışılan ikinci ülke. Bu kadar çalışmaya emekçilerin büyük bölümünün kazandığı maaş olan asgari ücret 4.253 TL ve bu Türk-İş'in son açıkladığı 5.323 TL'lik açlık sınırının yaklaşık yüzde 20 altında. OECD'de en çok çalışılan ülke olan Kolombiya'da haftalık ortalama mesai 47.6 saat. Türkiye'nin ardından üçüncü sıradaki ülke ise 44.7 saat haftalık çalışma ortalaması ile Meksika.

1 GÜN FAZLA MESAİ

OECD'de son hesaplamalara göre ortalama haftalık 37 saat çalışılıyor. Yani bütün bu bölge içinde en mutsuz insanların yaşadığı ülke olan Türkiye'de emekçiler ortalama bir OECD emekçisinden 8.6 saat, yani neredeyse 1 gün daha fazla çalışıyor. Peki en az çalışılan ülkeler hangileri? Son araştırmada vatandaşlarının en fazla ‘mutluyum' dediği ülke olan Hollanda, 29.5 saatlik haftalık ortalama çalışma ile en az çalışılan ülke olarak öne çıkıyor. Onu 32.5 saatlik haftalık çalışma ile Danimarka ve 33.6 saat ile Norveç izliyor. İngiltere'de insanlar haftada ortalama 36.3 saat, ABD'de ise 38.7 saat çalışıyor.

Türkiye, OECD ülkeleri içinde en düşük istihdam oranına sahip ülke. 2021 son çeyrek verilerine göre, Türkiye yüzde 51.8'lik istihdam oranı ile dipte. Bu oran derin bir işsizliğe işaret ediyor. Türkiye'nin üzerinde yüzde 58.7 ile Kosta Rika ve 59.2 ile Yunanistan var. En yüksek istihdam oranı ise yüzde 81.8 ile İzlanda ve yüzde 80.8 ile “mutlu” Hollanda'da. (Sözcü)