TÜRKİYE BU İMAMI KONUŞUYOR!
TÜRKİYE BU İMAMI KONUŞUYOR!
0
ÜNLÜ ŞARKICI NİŞANLANDI!
ÜNLÜ ŞARKICI NİŞANLANDI!
0
İZMİR'DE BULUNDU! 7 BİN 800 YILLIK!
İZMİR'DE BULUNDU! 7 BİN 800 YILLIK!
0
KONSERE POLİS BASKINI!
KONSERE POLİS BASKINI!
0

Çöp evden kurtarılmıştı! Annesi onun için yeni bir eve taşınıyor!

Çöp evden kurtarılmıştı! Annesi onun için yeni bir eve taşınıyor!
08 Ağustos 2022 Pazartesi 11:25

Bursa'da girilen bir çöp evde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet'in annesi oğluna kavuşmak için gün sayıyor. Evi rutubetli olduğu için değiştirme kararı alan anne Yasemin A., evini taşıdıktan sonra oğlunu almak için başvuru yapacağını söyledi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan ve 15 gündür Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Cem Muhammet A.'nın sağlık durumunun, her geçen gün daha iyiye gittiği açıklandı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Cem'in 2 kilo 100 gram aldığını ve artık desteksiz yürüyebildiğini söyledi.

CEM'İN KALDIĞI ANTALYA'DAKİ EV GÖRÜNTÜLENDİ

Cem Muhammet'in Bursa'dan geldikten sonra bir gününü geçirdiği evin içini görüntünledi. Su tesisatı onarılmadığı için zemin kattaki dairesinin duvar sıvalarının kabarıp düştüğünü, içeride yüksek rutubet oluştuğunu belirten Yasemin A., yeni bir ev kiraladığını söyledi. Çoğunluğu oyuncak ve kırtasiye malzemesinden oluşan eşyaları kolilere dolduran Yasemin A., birkaç güne taşınacağını anlattı.

CEM'İ ALMAK İÇİN BAŞVURU YAPACAK

Taşındıktan sonra oğlunu almak için yeniden Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuracağını belirten Yasemin A., "Tabii ki önce oğlumun sağlık sorunlarının bitmesini ve tedavisinin tamamlanmasını bekleyeceğim. Sonrasında yanıma alacağım. Kaç gündür göremiyorum. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Oğlum eve gelince kutlama pastası keseceğim" dedi. İlk teslim edildiğinde de pasta alıp kutlama planladığını ancak nasip olmadığını kaydeden Yasemin A., artık çok güzel günler yaşayacaklarını dile getirdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #çöp ev #cem #çöp ev çocuk
Önceki Haber
Antalya'da cinayet! Otobüsten iner inmez öldürüldü!
Sonraki Haber
Göztepe'nin çehresi değişti
Antalya'da feci kaza: Baba ve kızı hayatını kaybetti!
Antalya'da feci kaza: Baba ve kızı hayatını kaybetti!
0
Boş arazide parçalanmış ceset bulundu
Boş arazide parçalanmış ceset bulundu
0
25 yıllık cinayet çözüldü! Önce eşini sonra da kızını öldürüp üst üste gömmüş!
25 yıllık cinayet çözüldü! Önce eşini sonra da kızını öldürüp üst üste gömmüş!
0
5 kez kaçırıldı, 35 kez şikayet etti! Yine de ölümden kurtulamadı!
5 kez kaçırıldı, 35 kez şikayet etti! Yine de ölümden kurtulamadı!
0
Türkiye İzmir'deki bu imamı konuşuyor!
Türkiye İzmir'deki bu imamı konuşuyor!
0
Antalya'da cinayet! Otobüsten iner inmez öldürüldü!
Antalya'da cinayet! Otobüsten iner inmez öldürüldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.