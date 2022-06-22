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Çöp kamyonunun altında kalan küçük kız öldü!

Bursa’da, çöp boşaltıldıktan sonra hareket eden belediye kamyonunun sağ ön tekerliği altında kalan Deniz Turan (7), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücü O.A. da gözaltına alındı

Çöp kamyonunun altında kalan küçük kız öldü!
22 Haziran 2022 Çarşamba 12:41

Kaza, dün Mustafakemalpaşa ilçesi Hamidiye Mahallesi 15 No’lu Sokak’ta meydana geldi. O.A. (24) yönetimindeki belediye ait 16 AUE 380 plakalı çöp kamyonuyla sokağın başındaki çöp konteynerinin boşaltılması için durdu. Bu sırada arkadaşlarının yanına gitmek için sokağa giren Deniz Turan, çöp kamyonunun hareket etmesiyle sağ ön tekerleğin altında kaldı. Çevredekilerin uyarısıyla kamyonu durduran O.A., geri manevra yaptı. Çevredekiler, küçük kızı kamyonun altından çıkarırken, ihbarla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Deniz, buradan da Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Sağlık durumu ağır olan Deniz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çöp kamyonu sürücüsü O.A., gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. Deniz Turan’ın cenazesi ise ilçedeki Yeşil Camii’nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #çöp kamyonu #ölüm #çocuk ölüm
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