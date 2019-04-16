Cumhurbaşkanlığı korumaları avukat mı dövüyor?

Avukat Sertuğ Sürenoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından alıkoyularak iki saat darp edildiği, korumaların, Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasını kabul eden bir tutanağı imzalamasını aksi takdirde dayağın devam edeceği tehdidinde bulunduğu olay TBMM gündemine taşındı.

Geçtiğimiz günlerde Demirören ve Kalyoncu ailelerinin düğünü gündeme gelmiş, düğün için Çırağan Sarayı'na geçici olarak 'kış bahçesi' yapılması İstanbul'un siluetini bozması sebebiyle İstanbulluların tepkisine neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da nikah şahitliği yaptığı düğün için Çırağan Sarayı'nın önündeki caddenin bir bölümü trafiğe kapatıldı. Evine gitmek için trafikte olan vatandaşlar, uzun süren bekleyişe rağmen trafik akmadığı için mağduriyet yaşadı. Evine gitmek üzere orada olan ve trafik akmadığı için otobüsten inen Muğla Barosu'na kayıtlı Avukat Sertuğ Sürenoğlu'nun yolun neden kapatıldığını sorması üzerine Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından darp edildiği ortaya çıktı. Konuyu TBMM gündemine taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi Avukat Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

İşkence iddiası

CHP'li Bakan, "Özel yetkilerle donatılan partili Cumhurbaşkanı'nın korumaları, devletin polisinden kolluk kuvvetinden ayrı bir ordu mudur? Cumhurbaşkanı'nın korumalarının yasaların üzerinde yetkileri mi vardır? Evine giden vatandaşı zorla alıkoyup 'reise hakaret ettin' deyip iki saat işkence etmek hangi kolluk kuvvetinin ya da korumanın görevidir? Güvenlikten sorumlu personellerin vatandaşa yönelik bu tarz mafyatik eylemleri hangi hukuk devletinin yasasında yazmaktadır? İçişleri Bakanı'nı göreve davet ediyorum, derhal bu suçu işleyenler tespit edilmeli, gereken idari ve adli süreç işletilmelidir. Değerli meslektaşıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Bakan Soylu cevaplasın

1 - Avukat Sertuğ Sürenoğlu'nun feci şekilde darp edildiği söz konusu olayda Cumhurbaşkanının görevli kolluk kuvvetinin ve koruma personelinin 'zor kullanma hakkı şartları' oluşmuş mudur?

2 - Avukat Sertuğ Sürenoğlu'nu feci şekilde darp eden Cumhurbaşkanın görevli kolluk kuvvetinin ve koruma personelinin kim oldukları tespit edilmiş ve haklarında soruşturma başlatılmış mıdır?

3 - Cumhurbaşkanı korumalarının Avukat Sertuğ Sürenoğlu'na Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasını kabul eden bir tutanağı imzalamasını aksi takdirde dayağın devam edeceği tehdidinde bulunduğu iddiaları doğru mudur? İddiaların araştırılarak gerçeğin ortaya çıkmasına dair başlatılan idari ve adli bir soruşturma var mıdır?

4 - Gözaltında kaldıktan sonra pazar günü Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen Avukat Sertuğ Sürenoğlu'nun gözaltı öncesi ve sonrası alınması gereken sağlık raporları alınmış mıdır?

Ters kelepçe

Saat 20.30 sıralarında yaşandığı aktarılan olaya göre; Avukat Sertuğ Sürenoğlu, otobüsten inerek orada güvenlik için bulunan polislere yolun neden kapatıldığını sordu, bu sırada çevrede bulunan Cumhurbaşkanlığı korumaları, Sürenoğlu'nu Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla koruma aracına aldı, burada ters kelepçe vurulan Sürenoğlu'nun gözleri bağlandı ve darp edilmeye başlandı. Koruma aracı, daha sonra Çırağan Sarayı içerisine alındı ve işkence araç içinde yaklaşık 2 saat sürdü.

Tehditle tutanak imzalatma

Cumhurbaşkanı korumalarının Avukat Sertuğ Sürenoğlu'na Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasını kabul eden bir tutanağı imzalamasını, aksi takdirde dayağın devam edeceği tehdidinde bulunduğu, zor durumda kalan Sürenoğlu tutanağı imzaladığı ve korumaların Sürenoğlu'nu polise teslim ettiği bilgileri kamuoyuna yansıdı.