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Dağlık alanda bulunan cesedin sırrı çözüldü

Ankara'da, dağlık alanda cesedi bulunan Ramazan Yüksel'i (37) eşinin kardeşi Mahmut Ölmez'in (32) tabanca ile öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınıp tutuklanan Mahmut Ölmez, ifadesinde kız kardeşine şiddet uyguladığını iddia ettiği eniştesi Ramazan Yüksel'i, bu yüzden öldürdüğünü söyledi

Dağlık alanda bulunan cesedin sırrı çözüldü
18 Şubat 2021 Perşembe 10:10

Keçiören ilçesinde oturan evli ve 4 çocuk babası Ramazan Yüksel, geçen cumartesi günü Hisar Mahallesi mevkiinde dağlık arazide ölü bulundu. Polisin yaptığı incelemede Yüksel'in, baş ve göğüs bölümünde 5 kurşun tespit edildi. Cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Yüksel'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada, Ramazan Yüksel'in kayınbiraderi Mahmut Ölmez tarafından öldürüldüğü belirlendi. Mahmut Ölmez, polis tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. Mahmut Ölmezi'in cinayette kullandığı tabanca ise evinin kömürlüğünde bulundu.

Mahmut Ölmez, emniyetteki ifadesinde Ramazan Yüksel'i öldürdüğünü itiraf etti. Ölmez, eniştesini kız kardeşine şiddet uyguladığı için öldürdüğünü ileri sürerek, "İki arkadaşımla birlikte eniştemle buluştuk ve dağlık alana çıktık. Arabayı park ettikten sonra yürümeye başladık. Yaklaşık 150-200 metre yürüdükten sonra belimdeki silahı çıkararak enişteme 5 el ateş ettim ve öldürdüm. Ardından 2 arkadaşımla beraber olay yerinden kaçtım" dedi.

Bunun üzerine Mahmut Ölmez'in yanında bulunan Fatih K. ile Recep Y. de gözaltına alındı. Mahmut Ölmez, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fatih K. ile Recep Y. ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #cinayet
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