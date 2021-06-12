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Dardanel'in bu paylaşımı tepki topladı!

Su ürünleri konservesi sektöründe önde gelen şirketlerden Dardanel'in Türkiye-İtalya EURO 2020 maçı öncesi paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı

Dardanel'in bu paylaşımı tepki topladı!
12 Haziran 2021 Cumartesi 08:52

Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele etmesini tebrik etmek isteyen su ürünleri konservesi sektöründe önde gelen şirketlerden Dardanel, yaptığı paylaşımla eleştirilerin odağında kaldı.Dardanel'in Instagram hesabından yapılan paylaşımda makarnalı ton balığı fotoğrafının üzerine "Bu akşam makarnaya koyuyoruz" yazıldı. Paylaşıma not olarak ise "EURO 2020 Turnuvasında A Milli Futbol Takımımıza yürekten başarılar dileriz" ifadeleri düşüldü.

Dardanel'in cinsiyetçi paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti. Bu paylaşım kısa süre sonra silindi.

Etiketler; #dardanel #dardanel milli takım
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