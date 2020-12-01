Değişimin liderleri yarını dizayn edecek

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Ege Ekonomik Forum’a katılan Philip Morris/Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, "Bizim vizyonumuz bir krizi beklemeksizin, geleceği hayal ederek değişime liderlik etmek. Çünkü, bugün değişime liderlik eden firmalar, girişimciler, hatta ülkeler, yarının dizayn edilmesinde baş rolde olacaklar." dedi

Ege Bölgesi’nin, Türkiye ekonomisinin gelişimine sunduğu katma değer ile bölge ekonomisinin gelişim alanlarının konuşulacağı Ege Ekonomik Forum başladı. Özgencil Grup ve Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı tarafından bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen “Dönüşümün İçindeyiz” konulu forum 4 Aralık tarihine kadar sürecek. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur’un, TAGEM Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik’in onur konuğu olarak katıldığı forumun ikinci gününün gündem maddesi “Dijitalleşme ve bütünsel dönüşüm” oldu. Açılış konuşmasını TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’in gerçekleştirdiği oturum moderatörlüğünü ise Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz yaptı. Philip Morris Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi, Forum İstanbul Enstitüsü Başkanı Aclan Acar, Fütüristler Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aykut, Teknolojide Kadın Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ile TTGV Yönetim Kurulu Başkanı –Vestel Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ultav konuşmacı olarak katıldı.

Dönüşüme yıllar önce başladık

Philip Morris/Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, Covid-19 salgını ile zorunlu olarak yaşanan dönüşüme, yıllar önce başladıklarını, değişimi takip eden değil değişimi sürükleyen bir şirket olduklarını söyledi: “Bizim vizyonumuz bir krizi beklemeksizin, geleceği hayal ederek değişime liderlik etmek. Çünkü, bugün değişime liderlik eden firmalar, girişimciler, hatta ülkeler, yarının dizayn edilmesinde baş rolde olacaklar.” Diren sahip oldukları güçlü dijital alt yapı sayesinde Türkiye’deki 150 bin bakkalı dijitalleştirdiklerini ifade etti: “Türkiye’de faaliyet gösteren 150 bin bakkalımız ile ticari faaliyetlerimizin yüzde 90’ı dijital platformlarımız üzerinden gerçekleşiyor. Her gün yaklaşık 50 bin bakkalımız dijital platformumuz üzerinden ticaretini gerçekleştiriyor. Tamamen veri merkezli çalışan sistemimiz sayesinde kazanılan etkinlik ile, tüm ticari operasyonumuzun daha hızlı, daha kaliteli, müşterinin ihtiyaçlarına daha yakın olması sağlanıyor. Esnafımızın yeni teknolojilere ve dijitalleşmeye aşina olması için, üniversitelerin katkısıyla hazırlanmış dijital okur yazarlık eğitimlerini esnafımıza sunuyoruz.”

En büyük ve en iyisi

Philip Morris/Sabancı’nın operasyonlarında İzmir’in çok önemli bir konuma sahip olduğuna vurgu yapan Diren, “İzmir–Torbalı’da bulunan fabrikamız PHILSA, Philip Morris International’ın dünyadaki en büyük ve en iyi fabrikası seçildi. PHILSA’da da veri odaklı bir dönüşüm devam ediyor. Fabrikamızda makineler arası internet ve yapay zeka teknolojileri sayesinde hızlı ve kaliteli veri toplayarak üretimde etkinliği artırıyoruz. Bu etkinlik ihracat hedeflerinin farklı ülkelerdeki Philip Morris fabrikalarından PHILSA’ya kaymasını, böylelikle hem fabrikamızın rekabetçi gücünü hem de ihracat kapasitemizi artırmamızı sağlayacak” dedi.