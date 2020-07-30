Denizli Valiliği aile içi bulaşa dikkat çekti

Denizli Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında artışta aile içi bulaşların önemli pay tuttuğuna işaret etti.
Valilik sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, koronavirüs tedbirlerine uyulması istendi. Paylaşımda, "İlimizdeki vaka artışlarında aile içi bulaşların arttığını görmekteyiz. Virüsü bilmeden yayma ihtimaline karşı tedbirli olalım. Yaşlılarımızı yalnız bırakmayalım derken, hastalığı onlara taşıyabileceğimizi unutmayalım. Lütfen maskemizi takalım sosyal mesafeyi koruyalım." ifadeleri kullanıldı.