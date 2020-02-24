Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor

İran'ın batısındaki Hoy kentinde dün saat 8.53'te meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Van'ın Başkale ilçesinde yıkıma yol açtı.

Sınır mahalleler olan Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler'de çok sayıda ev yıkılırken 4'ü çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, 39 kişi yaralandı. Hoy kenti saat 19.00'da, 5.9'luk depremle ikinci kez sarsıldı. Büyük korku ve endişeye neden olan depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken, dün akşam saatlerinde yaralıları ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 250 konut ve 300 ahırın yıkıldığını, 700 konutta ise ağır hasar meydana geldiğini açıkladı.

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5.9 büyüklüğündeki iki deprem, sınır kenti olan Van'da yıkıma neden olurken, Hakkâri, Iğdır, Kars ve Ağrı'da da hissedildi. İlk depremde, Başkale'nin Özpınar Mahallesi'nde yaşayan Reis Furat ile çocukları Muhammet, Fatma, Defne ve Hasret Furat ile yine aynı köyde yaşayan akrabalar Ekrem, Aydın, ve Hüseyin Tosun ile Güvendik Mahallesi'nde Ferhat Turca yaşamını yitirdi, 39 kişi de yaralandı. Yaralılar Başkale Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildi. Yaralılardan 12'si taburcu edilirken, dün akşam saatlerinde Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi altında bulunan yaralıları ziyaret eden içişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada açıklamalarda da bulundu. Bakan Soylu yaptığı açıklamada yarılılardan 2'sinin yoğun bakımda olduğunu, diğer yaralıların durumunun ise orta ve iyi seviyede olduğunu belirtti.

Bakan Soylu, dünkü açıklamasaında, Başkale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki ikinci depremde, yaptıkları tespit ve tetkiklerde ise herhangi bir can ve mal kaybının söz konusu olmadığını belirtirken, yaşanan depremde 250 konut ve 300 ahırın yıkıldığını, 700 konutta ise ağır hasar meydana geldiğini söyledi. Meydana gelen ilk depremin ardından yaraların sarılması için de yoğun bir çalışma başlatıldı. Bir taraftan hasar tespit çalışmaları yapılırken, diğer taraftan da AFAD ve Kızılay tarafından çadırlar kurulup, dün akşam saatlerinden itibaren depremzedelere sıcak yemek verilmeye çalışılıyor. Yetkililer, bölgeye yardım malzemelerinin gönderilmesine devam edildiğini ve bu çalışmaların süreceğini belirtti.