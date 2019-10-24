Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan 18-19 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da bir dizi faaliyetlerde bulundu.

Geylan ilk olarak İLKSAN Kartal Konukevi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş ile İstanbul şube başkanları da katıldı. Geylan, "Derdi 'memleket' olanların hizmetine şahitlik etmekten gurur duyuyoruz. İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tuncer Yılmaz'ın şahsında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi. Genel Başkan Genel Sekreter Musa Akkaş ile birlikte İstanbul 1 ve 2 No'lu şube başkanlıklarını da ziyaret etti. Şube Başkanları Hanefi Bostan, Halil İbrahim Çakmak ve şube yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Geylan, "Bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. Genel Başkan 19 Ekim tarihinde de İstanbul 2 No'lu şubenin Zübeyde Hanım Öğretmenevi'nde işyeri ve ilçe temsilcilerimizle bir araya geldi. Toplantıda İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Halil İbrahim Çakmak ve şube yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.