Derin dalış eğitiminde şehit oldu

Antalya'nın Kaş ilçesinde, jandarma su altı kurtarma ekibinin derin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden İzmirli Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe (37), şehit oldu. Şehit Astsubay Akmeşe, evli ve 1 kız çocuk babasıydı.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personelinin Kaş ilçesi Hidayet Koyu'nda saat 11.30 sıralarındaki derin dalış eğitimine katılan 8 askeri personelden 4'ü, bilinmeyen nedenle rahatsızlandı. Baygınlık geçiren askerler için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği askerler, ambulanslarla Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak askerlerden Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe, doktorların tüm müdahalesine karşın şehit oldu. Diğer 3 asker ise tedbir amacıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Şehit Akmeşe'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hava ambulansıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu arada, cumhuriyet savcılığı, polis, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Valilikten açıklama

Antalya Valiliği, olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı sualtı timleri tarafından Kaş ilçesi Yarımada Halk Plajı'nın olduğu bölgede yapılan dalış eğitimi sırasında 4 askerin rahatsızlandığı belirtildi. Askerlerden Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe'nin kalbinin durduğu, kaldırıldığı Kaş Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın şehit olduğu ifade edildi.

Acı haber ailesine verildi

Şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe'nin (37) İzmir'in Dikili ilçesindeki baba evine acı haber ulaştı. Şehidin evine, şehadet haberini veren Dikili Kaymakamı Alper Faruk Güngör tarafından Türk bayrağı asıldı. Acı haber, evli, bir kız çocuk babası şehit astsubay Mesut Akmeşe'nin Dikili'deki baba evine ulaştı. Dikili Kaymakamı Alper Faruk Güngör, beraberindeki askeri yetkililerle, evli, 1 kız çocuk babası şehit astsubayın Dikili'nin kırsal Demirtaş Mahallesi'nde yaşayan babası çiftçi Kerim Akmeşe'ye şehadet haberini verdi. Kaymakam Güngör, şehidin evine Türk bayrağını da kendi elleri ile astı. Ailesinin 3 çocuğundan en küçüğü olan şehit Akmeşe'nin aynı zamanda Demirtaş Mahallesi Muhtarı Zekeriya Akmeşe'nin yeğeni olduğu öğrenildi. Şehit astsubay Mesut Akmeşe'nin cenazesinin yarın öğlen Dikili Merkez Camisi'nde düzenlenecek namazın ardından Demirtaş Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Köylüler taziyelerini iletti

Antalya'nın Kaş ilçesinde, su altı dalış eğitimi aldığı sırada fenalaşan ve kalbi duran, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe'nin, İzmir'in Dikili ilçesine bağlı kırsal Demirtaş Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrağı asıldı. Eve gelen köylüler, acılı baba Kerim Akmeşe ile ağabey Yakup Akmeşe'ye, taziye dileklerini iletti. Demirtaş Mahallesi Camisi'nin minaresine de, Türk bayrağı asıldı. Şehidin, Ankara'da yaşayan eşi ve 8 yaşındaki kızının da, acı haberi alıp uçakla İzmir'e geldikleri, ilerleyen saatlerde Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapacakları bildirildi.

İşini çok severdi

Acılı ağabey Yakup Akmeşe, tarlada zeytin toplarken haberi aldıklarını belirterek, "Köyümüzün muhtarı aradı. 'Kaymakam geliyor, siz de gelin' dedi. Ana yolda, jandarma ekiplerinin aracını gördük, o zaman kötü bir şey olduğunu tahmin ettim. Hiç beklemediğimiz bir olaydı, acımız büyük, anlatılması mümkün değil. İnsan ne söyleyeceğini bilemiyor Başka şehitlere üzülüp, acı çekiyorduk ama ateş bizim ocağımıza düştüğü an, olayın ne kadar acı bir şey olduğunu anlıyoruz. Allah, kimsenin başına vermesin. İşini çok severdi, hep en önden giden, kendinden çok başkalarını düşünen, pırlanta gibi bir insandı. Biz birsek, o bin idi. Vatan sağ olsun" dedi.

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe'nin cenazesi, dün Dikili Merkez Camisi'nde, öğle vaktinde yapılan törenin ardından, Demirtaş Mahallesi Mezarlığı'na toprağa verildi.