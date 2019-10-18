Ders müfredatları EBA'da

Milli Eğitim Bakanlığınca zorunlu ve seçmeli derslerin tamamına yakını olan toplam bin 532 ders müfredatı, Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) eklenerek öğrenci ve öğretmenlerin erişimine açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce, 2023 Eğitim Vizyonu'ndaki hedefler ve teknolojik gelişmeler ışığında yenilenen EBA'da öğrenci ve öğretmenlerin ders müfredatlarına ulaşabilmesine de imkan tanındı. Bu kapsamda zorunlu ve seçmeli derslerin müfredatlarının tamamına yakını EBA'ya tanımlandı. EBA'da daha önce 157 ders müfredatı bulunurken yapılan çalışmalar sonucunda, 153'ü Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne, 113'ü Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne, 71'i Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne, bin 195'i Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne ait toplam bin 532 ders müfredatı sisteme eklendi. Böylece ders kitapları, modül PDF'leri, etkileşimli kitaplar, anlatım videoları, sınavlar ve uygulamalar gibi derslere ait tüm içeriklerin EBA'da yer alması sağlandı. Ayrıca içeriklerin "ünite-konu-kazanım-dal-modül" seviyesinde ilişkilendirmesi yapılarak, öğretmen ve öğrencilerin erişimi kolaylaştırıldı.

Öğretmenler görebilecek

Toplam bin 532 ders müfredatının sisteme girilmesiyle branş öğretmenleri de öğrencilerine çalışma gönderebilecek, içerik üretimi yapabilecek ve soru-sınav oluşturabilecek. EBA'nın eski sürümünde içerik bulunan derslere ait müfredatlara sadece bu branşların öğretmenleri tarafından erişilebilirken, yeni EBA'yla diğer öğretmenlerce önceden üretilen ve yayımlanan içeriklere de ulaşılarak kullanabilmeleri mümkün hale getirildi.

Sırada özel eğitim ve güzel sanatlar var

Öte yandan, ilerleyen süreçte EBA'ya çeşitli alan derslerinin müfredatlarının tanımlanması ile ilgili de yeni çalışmalar hayata geçirilecek. Bu kapsamda, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü görev alanındaki tüm okul tipleri ve ders müfredatları ile Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri alan derslerinin müfredatlarının sisteme tanımlanması sağlanacak.