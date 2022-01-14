Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bilişim personeli alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Dairesi Başkanlığı emrinde çalıştırılmak üzere 8 (sekiz) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

İlana başvuracak adayların fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olması gerekmektedir.

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