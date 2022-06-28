CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
0
AYSUN KAYACI YILLAR SONRA GÖRÜNTÜLENDİ
AYSUN KAYACI YILLAR SONRA GÖRÜNTÜLENDİ
0
İZMİR'DE KÖRFEZ FESTİVALİ
İZMİR'DE KÖRFEZ FESTİVALİ
0
ABD'DE TIR'DAN 42 CESET ÇIKTI!
ABD'DE TIR'DAN 42 CESET ÇIKTI!
0

Dicle Kalkınma Ajansı uzman alacak

Dicle Kalkınma Ajansı uzman personel alımı yapacağını duyurdu

Dicle Kalkınma Ajansı uzman alacak
28 Haziran 2022 Salı 09:58

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde çalıştırılmak üzere; bölge ve ülkesinin kalkınmasına hizmet etmeye gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, başarma azmine sahip, çevresindeki olaylara duyarlı, öğrenmeye ve kendisini yetiştirmeye açık, sorumluluk alabilen, yenilikçi, çözüm odaklı, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine sahip; 3 (üç) Uzman Personel alımı yapacaktır.

 

Adaylar başvurularıyla birlikte Ajansın sorumluluk sahasında bulunan Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinin herhangi birinde görevlendirilebileceklerini kabul ederler.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Karabük Üniversitesi 50 kişi alacak
Sonraki Haber
Ankara Üniversitesi 159 kişi alacak
14 yaşındaki çocuk, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü!
14 yaşındaki çocuk, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü!
0
Evlenmek istediği kızın babası tarafından öldürüldü!
Evlenmek istediği kızın babası tarafından öldürüldü!
0
Gülistan Doku davasında yeni gelişme! O görüntüler inceleniyor!
Gülistan Doku davasında yeni gelişme! O görüntüler inceleniyor!
0
Bu ilde ormanlara girmek yasaklandı!
Bu ilde ormanlara girmek yasaklandı!
0
29 ilde 'Demir Yumruk' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
29 ilde 'Demir Yumruk' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
0
Ankara Üniversitesi 159 kişi alacak
Ankara Üniversitesi 159 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.