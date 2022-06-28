Dicle Kalkınma Ajansı uzman alacak

Dicle Kalkınma Ajansı uzman personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde çalıştırılmak üzere; bölge ve ülkesinin kalkınmasına hizmet etmeye gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, başarma azmine sahip, çevresindeki olaylara duyarlı, öğrenmeye ve kendisini yetiştirmeye açık, sorumluluk alabilen, yenilikçi, çözüm odaklı, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine sahip; 3 (üç) Uzman Personel alımı yapacaktır.

Adaylar başvurularıyla birlikte Ajansın sorumluluk sahasında bulunan Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinin herhangi birinde görevlendirilebileceklerini kabul ederler.

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