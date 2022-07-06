Dicle Üniversitesi 19 kişi alacak

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 19 personel alacak

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Dicle Üniversitesi'nde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.



İlan için başvurular 6 Temmuz 2022 ile 25 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



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