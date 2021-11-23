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Dicle Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü 13 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Dicle Üniversitesi öğretim üyesi alacak
23 Kasım 2021 Salı 10:17

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Dicle Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

 

İlan için başvurular 23 Kasım 2021 tarihinde başlayacak olup, 15 gün sürecektir.

Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitenin Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.


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