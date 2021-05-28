EMZİREN ANNELER DİKKAT!
EMZİREN ANNELER DİKKAT!
0
GÜLÜMSETEN DİYALOG
GÜLÜMSETEN DİYALOG
0
SERTEL'İN ACI GÜNÜ
SERTEL'İN ACI GÜNÜ
0
SAHİLDE UYUŞTURUCU ŞOKU!
SAHİLDE UYUŞTURUCU ŞOKU!
0

Dicle Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Dicle Üniversitesi 34 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Dicle Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
28 Mayıs 2021 Cuma 11:07

Dicle Üniversitesi birimlerine,  2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliğinin ilgili  maddeleri  ve  657  sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru  süresi,  ilanın  yayım  tarihinden  başlamak  üzere  15  (onbeş)  gündür.  Kadrolara müracaat    eden    adayların    başvurularının    Üniversitemiz    Senatosunca    kabul    edilen    ve Yükseköğretim   Kurulu   Başkanlığınca   onaylanan   ve   (http://www.dicle.edu.tr)   adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlanın devamı için BURAYI tıklayınız.

Önceki Haber
Trakya Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Sonraki Haber
Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Selahattin Demirtaş'a hapis cezası!
Selahattin Demirtaş'a hapis cezası!
0
24 yıllık polis, intihar etti!
24 yıllık polis, intihar etti!
0
İmamoğlu hakkında iddianame hazırlandı!
İmamoğlu hakkında iddianame hazırlandı!
0
İntiharını önlediği hasta tarafından bıçaklandı!
İntiharını önlediği hasta tarafından bıçaklandı!
0
Gürültüye uyanan anne, çocuklarının hayatını kurtardı
Gürültüye uyanan anne, çocuklarının hayatını kurtardı
0
Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.