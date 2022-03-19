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Dicle Üniversitesi personel alacak

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alımı yapacaklarını duyurdu

Dicle Üniversitesi personel alacak
19 Mart 2022 Cumartesi 11:17

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Dicle Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2 inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır. 

İlan için son başvuru tarihi 27 Mart 2022 olarak açıklanmıştır.

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