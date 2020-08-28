Dikili'de 138 kişiye ceza

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği 'Koronavirüs Denetimleri' genelgesi kapsamında Dikili Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelinde denetimler yapıldı. Ayrıca salgın süresince 4,5 ayda ilçede kurallara uymayan 138 kişiye para cezası kesildiği öğrenildi

Dikili Emniyet Müdürlüğü'nce ilçe genelinde Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyup, uymadıklarına bakıldı. Ayrıca uyulması gereken kurallar çerçevesinde bilgiler verilerek hatırlatmalar yapıldı.

Öte yandan ilçe genelinde 10 Nisan 2020'den 26 Ağustos 2020 tarihine kadar olan sürede koronavirüs tedbirlerine uymayan 138 kişiye toplam 398 bin 700 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Çök önemli

Yapılan denetimlerle ilgili bilgi veren İlçe Emniyet Müdürü Gülsüm Uğur, "Tüm dünyayı tehdit altına alan koronavirüs ile ilgili mücadelemiz sürüyor. Bilindiği gibi virüs sadece kurallara uyulmadığı takdirde bulaşıyor. Bu sebeple kurallara uymamız çok önemli. Kurallara uymayanları da uyarmalıyız" dedi.

Tavciz yok

Uğur ayrıca; "İzmir Valiliğimizin genelgesinde belirtildiği gibi tedbirlere uymayanlara ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilerek, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler yapılacaktır. Ayrıca düğünlerde kurallara uyulmaması durumunda düğün sonlandırılacaktır. İl ve ilçe emniyet müdürlüğümüz olarak bu konuda taviz verilmeyecektir" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre virüsün yayılımını engellemek için kontrollerin titizlikle ve periyodik olarak devam edeceği, vatandaşların kendi sağlıklarının yanı sıra toplum sağlığına da dikkat etmesi için gerekli tedbirlerin alınacağı öğrenildi.