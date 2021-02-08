Direksiyon başında silahlı saldırı: 1 ölü

Konya'da bir kişi, kamyonetle seyir halindeyken yanına yaklaşan motosikletli kişi tarafından vurularak öldürüldü

Olay Konya'nın Meram ilçesinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre buzdolabı tamircisi olan 46 yaşındaki Kamil Başaralı, kamyonetiyle Karakurt Caddesi'nde seyir halindeyken, bir motosikletli yanına yaklaştı ve tabanca ile ateş açtı.

Vücuduna isabet eden mermilerle kanlar içinde kalan Başaralı'nın bulunduğu kamyonet kontrolden çıkarak park halinde bulunan bir araca çarparak durdu.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen ağır yaralı olan Başaralı kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Başaralı'nın cesedi otopsi yapılması için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Silah seslerini duyunca polisi aradığını anlatan Mevlüt Türidi (19), "2 el silah sesi duydum. Saldırıya uğrayan kişinin aracı birden hızlandı ve biraz ileride park halindeki araca çarparak durdu. Ben de polisi arayarak durumu bildirdim" dedi.

Polis ekipleri, kaçan saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.