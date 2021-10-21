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Diyanetin 'baldız' fetvası sosyal medyada tepkilere neden oldu

Diyanetin 'Fetvalar' kitabında 'Baldızıyla zina eden kişini hanımı boş olur mu?' sorusuna verdiği yanıt Twitter'da tepkilere neden oldu

Diyanetin 'baldız' fetvası sosyal medyada tepkilere neden oldu
21 Ekim 2021 Perşembe 13:06

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini konulardaki en yüksek karar ve danışma organı olarak faaliyet gösteren Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvaları, "Fetvalar" adıyla bir kitapta toplandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları tarafından basılan ve birden fazla baskı yapan kitabın 2015'te yapılan 3. baskısında ise yer alan bir fetva ise sosyal medyada gündem oldu.

"Baldızıyla zina eden kişinin hanımı boş olur mu?" sorusuna kitapta şu ifadelerle yanıt verildi: "Zina büyük günahlardan olmakla beraber eşlerden birinin zina etmesi, bu fiili helal görmedikçe nikâhlarına zarar vermez. Baldızla yapılan zinanın nikâhı sona erdirmemesi, baldızla olan evlenme yasağının ebedi değil geçici olmasından kaynaklanmaktadır."

Gündeme oturan fetva, sosyal medyanın da en çok konuştuğu konular arasında yer aldı. Twitter'da konuya ilişkin binlerce tweet atıldı, "baldız" kelimesi TT listesinin zirvesine yerleşti.

Etiketler; #diyanet #baldız fetvası #baldız #diyanet baldız
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