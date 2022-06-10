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Doğu Marmara Kalkınma Ajansı uzman alacak

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 4 uzman alımı yapacağını açıkladı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı uzman alacak
10 Haziran 2022 Cuma 10:21

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerinde çalıştırılmak üzere; bölge ve ülkesinin kalkınmasına hizmet etmeye gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, başarma azmine sahip, çevresindeki olaylara duyarlı, öğrenmeye ve kendisini yetiştirmeye açık, sorumluluk alabilen, yenilikçi, çözüm odaklı, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine sahip; 4 (dört) Uzman Personel alımı yapacaktır.

 


İlan için başvurular 26 Haziran 2022 ile 3 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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