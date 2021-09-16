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Doğuş Üniversitesi 27 kişi alacak

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, 27 öğretim üyesi alımı yapacaklarını duyurdu

Doğuş Üniversitesi 27 kişi alacak
16 Eylül 2021 Perşembe 10:23

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Doğuş Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerinde açık  bulunan  kadrolarına  2547  sayılı Yükseköğretim  Kanununun  23.  24.  ve  26.  maddeleri  ile  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alımı yapacaktır.

 

İlana başvuracak olan adayların gerekli belgeleri ile 30 Eylül 2021 Perşembe gününe kadar posta veya elden teslim etmek üzere Rektörlüğe başvurması gerekmektedir.


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