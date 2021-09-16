Doğuş Üniversitesi 27 kişi alacak

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, 27 öğretim üyesi alımı yapacaklarını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Doğuş Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alımı yapacaktır.

İlana başvuracak olan adayların gerekli belgeleri ile 30 Eylül 2021 Perşembe gününe kadar posta veya elden teslim etmek üzere Rektörlüğe başvurması gerekmektedir.



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