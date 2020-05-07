Doktorlar inanamadı

Denizli’de Özel Egekent Hastanesine karında şişlik şikayeti ile başvuran 38 yaşındaki S. K. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde tedavi altına alındı. Ameliyat edilen hastanın karnından 20 kilo ağırlığındaki tümör başarılı bir ameliyatla alındı. Hastanın karaciğerindeki 14 cm’lik kitle de yine başarılı bir operasyonla tamamen tedavi edilip hasta sağlığına kavuşturuldu.

Denizli’de Özel Egekent Hastanesine karında şişlik şikayeti ile başvuran 38 yaşındaki S. K.’ya yapılan tetkikler sonucu hem karnında hem de karaciğerinde kitle olduğu tespit edildi. Tedavi altına alınan hastanın karnından 20 kilo ağırlığındaki tümör başarılı bir ameliyatla alındı. Hastanın karaciğerindeki 14 cm’lik kitle de yine başarılı bir operasyonla tamamen tedavi edilip hasta sağlığına kavuşturuldu.

20 kilo ur çıkarıldı

Denizli’de Özel Egekent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Soysal, Op. Dr. Filiz Saylan ve Prof. Dr. Burhan Kabay ile kadın hastalıkları ve doğum kliniği ekibi tarafından yapılan başarılı bir ameliyatla hastanın karnından 20 kilo ağırlığında, 30 santimetre boyunda ve 26 santimetre eninde dev tümör çıkarıldı. Hastanın karaciğerindeki 14 cm’lik kitle de yine başarılı bir operasyonla tamamen tedavi edilip hasta sağlığına kavuşturuldu. Ameliyata ilişkin bilgiler veren Prof. Dr. Mehmet Emin Soysal, tümör çıkartılırken karaciğer, böbrek, idrar yolu ve ana toplardamarın korunduğunu ifade ederek teknik olarak oldukça zor olan bu tür ameliyatların kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde başarıyla yapıldığını belirtti.Tıp literatüründe bu boyut ve ağırlığa ulaşmış, geride tümör dokusu bırakılmadan başarılı bir şekilde ameliyat edilip sağlığına kavuşan nadir vakalar olduğunu anlatan Prof. Dr. Soysal, “Ameliyat sonrası takip ve tedavisinde herhangi bir problem olmayan hastamızı 3 gün sonra taburcu ettik. Hastamız tekrar sağlığına kavuştu” dedi.Prof. Dr. Soysal, çok yüksek derecede hayati tehlike içeren ve teknik olarak çıkarılması çok zor olan bu tür kanser ameliyatlarının Özel Egekent Hastanesinde yapılmasının Denizli ve bölge adına gurur verici olduğunu sözlerine ekledi.

Sağlığına kavuştu

Özel Egekent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Soysal, Op. Dr. Filiz Saylan ve Prof. Dr. Burhan Kabay başarılı ameliyatın ardından sağlığına kavuşan hastayı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.Denizli’de yapılan nitelikli ve başarılı ameliyatların hastaların sağlığına kavuşmasında çok önemli rolü olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Emin Soysal, Özel Egekent Hastanesinde alanında uzman hekimler ve sağlık ekibinin olağanüstü gayretleri sonucunda hastanenin çok önemli başarılara imza attığının altını çizerek ameliyat ekibine teşekkür etti.Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan 38 yaşındaki S. K. ise, ameliyatın çok başarılı geçtiğini, kendisini oldukça iyi hissettiğini belirterek, ameliyatı gerçekleştiren başta Prof. Dr. Mehmet Emin Soysal, Op. Dr. Filiz Saylan ve Prof. Dr. Burhan Kabay olmak üzere tüm ekibe teşekkür etti.

