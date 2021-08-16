Dokuma Tezgahını ve Ekipmanlarını Nereden Bulabilirsiniz?

Günümüzde hem hobi olarak hem de hâlâ iş olarak icra ettiğimiz dokuma sanatında sizlere dokuma tezgahı ve ekipmanlarını nereden bulabileceğinizden bahsedeceğiz

Dokuma tezgahı adı verilen ve ipler yardımıyla halı, bez gibi üretimler sağladığımız bu el işi üretim aletini kendiniz de yapabilirsiniz. Eğer tül bez gibi bir üretim yapmak istiyorsanız mukavvayı tezgah bazında almanız yeterli olacaktır. Mukavvanın belirli kısımlarına kesikler açıp, iplerinizi geçirerek birkaç eğitim videosu dahilinde sizler de kendi üretim aletinizle dokuma yapabilirsiniz. Ancak daha büyük üretimler ya da daha profesyonel bir çalışma talep ediyorsanız; son zamanlarda el işi ürün satışında öne çıkan ritzz.net sitesinden kaliteli ürünleri kolay sipariş vererek anında satın alabilirsiniz.

Kaynak: https://ritzz.net/c/hobi-malzemeleri/dokuma-tezgahlari/



İşin bir de ip boyutu var. Dokuma yaparken kullandığınız ipin türü, yapısı ve özelliği bizler için çok önemli olmaktadır. Örgü, tül, bez tarzı bir dokuma planlıyorsanız sizlere direkt olarak önerilen YarnArt İp olacaktır. Bu markanın ipleri çok sayıda satış yapabilen ve ustalar tarafından da memnuniyetle kullanılan ip türüdür. Bu ipi satın almak için YarnArt markasının resmi sitesine de bakabilirsiniz ya da ritzz.net’e aynı şekilde bakabilirsiniz. Bunun dışında yine ritzz.net sitesinde de diğer gerekli malzemelerin sıkça satışları yapılmaktadır. Bu tip ürünü alırken satış yapan yerlere gidebilir, ipin kendisini inceleyerek daha tatminkâr alımlar sağlayabilirsiniz. Bu tip yumuşak ve kolay kolay tüylenme ya da dökülme göstermeyen YarnArt marka ipi örgü işlerinizde kullanabilirsiniz.

Kaynak: https://ritzz.net/c/orgu-ipi/yarnart-jeans/



Yine bebek giysi üretiminde sıklıkla kullanılan; ipeksi yapısı ve canlı renkleriyle bilinen Catania markamız vardır. Bu markanın iplerini de örgü için kullanabilirsiniz ancak bu ip türü bebek giysi üretimlerinde tavsiye edilmektedir. Bu ip markasının ürünlerini de ritzz.net sitesinden bulabilirsiniz. Yahut satış yerlerine gidebilir, internet üzerinden de ritzz.net gibi popüler sitelerdem satın alabilirsiniz. YarnArt ve Catania markalı ipi halı dokuma işleminde de kullanılmaktadır. Bu tip yumuşak yünlü ipler ve genellikle bu markalar tercih edilmektedir.

Kaynak: https://ritzz.net/c/orgu-ipi/catania-grande-orgu-ipi/