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Dumlupınar Üniversitesi 16 kişi alacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı yapacaklarını açıkladı

Dumlupınar Üniversitesi 16 kişi alacak
22 Ekim 2021 Cuma 09:43

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca üniversitenin çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

 

Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

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