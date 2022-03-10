'Dur' ihtarına uymadılar, 2 polisi şehit ettiler!

Şanlıurfa'da polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler otomobilleri ile kaçarken polise de ateş açtı. Olayda yaralanan iki polis hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Polis ise kaçan şüphelilerin peşine düştü

Olay, dün akşam saatlerinde Mevlana Caddesi Ortadoğu Sağlık Merkezi kavşağında meydana geldi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durdurmak istedi. Otomobilde bulunan 2 şüpheli, polislere ateş açtı. Açılan ateş sonucu polis memurları Cemal Bozkurt (32) ile Abdullah Yasir Binici (30) yaralandı. Yaralı polis memurlarının telsiz anonsu üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Mahallede cadde ve sokakların girişleri özel harekat polisleri tarafından tutuldu.

Bu arada, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, olay yerinde incelemelerde bulundu. Bölgede operasyon sürdürülüyor.

POLİSLER ŞEHİT OLDU

Şanlıurfa'da 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki şüphelinin yaşanan takip sırasında açtığı ateş sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru 32 yaşındaki Cemal Bozkurt ve başından vurulduğu öğrenilen 30 yaşındaki Abdullah Yasir Binici şehit oldu. Binici'nn yaklaşık 5 saat ameliyatta kaldığı ancak kurtarılamadığı öğrenildi. Şehit Komiser Yardımcısının cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Giresun nüfusuna kayıtlı şehit Komiser Yardımcısı Binici'nin ailesinin İstanbul'da yaşadığı, şehit polis memuru Bozkurt’un ailesinin ise Gaziantep Karkamış ilçesinde olduğu öğrenildi. Şehit polisler için sabah saatlerinde Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünde tören düzenleneceği, ardından memleketlerine uğurlanacakları öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR

Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için özel harekat polislerince belirlenen adreslere bakın yapıldı. Ancak şüphelilerin izine rastlanılmadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.