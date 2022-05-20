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Düzce Üniversitesi 13 kişi alacak

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü 13 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Düzce Üniversitesi 13 kişi alacak
20 Mayıs 2022 Cuma 10:24

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Düzce Üniversitesi birimlerine;  2547 sayılı Kanunun, ÖğretimÜyeliğine  Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin  ve Üniversitemiz Öğretim   Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Gerekli bilgi ve belgeler https://duzce.edu.tr/idari/personel/duyurular adresinden temin edilebilir.

 

Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrosu  başvuruları  ilana  çıkılan  birimlere;  Profesör  ve  Doçent kadrosu başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

İlan için başvurular 20 Mayıs 2022 ile 3 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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