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Düzce Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Düzce Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacağını açıkladı

Düzce Üniversitesi öğretim üyesi alacak
08 Nisan 2021 Perşembe 12:01

Düzce Üniversitesi'ne 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Gerekli bilgi ve belgeler www.personel.duzce.edu.tr adresinden temin edilebilir.
Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.
Başvuru Tarihleri: 08.04.2021 - 22.04.2021


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Etiketler; #düzce üniversitesi
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