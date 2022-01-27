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Ece Erken'in eşi silahlı saldırıda öldürüldü

27 Ocak 2022 Perşembe 09:02

Beşiktaş eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi olan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, bir balıkçı restoranında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu hemen hastaneye kaldırılda ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Olay Bakırköy, Yeşilköy Mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Cümbüş Sokakta bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı. Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Restoran ve çevresinde güvenlik kameraları incelemeye alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. Mahmutyazıcıoğlu'nun 34 BJK 606 plakalı aracının ise restoran önünde park halinde olduğu görüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ece erken #eşi #şafak mahmutyazıcıoğlu #ölüm #silahlı saldırı
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