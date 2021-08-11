Eda Nur'a tecavüzden suçlanan Yusuf G.'nin ifadesi ortaya çıktı!

Ankara'da annesine veda mesajı gönderdikten sonra yaşamına son veren Eda Nur Kaplan'a (18) 1 hafta önce cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen iki kişiden Yusuf G. de gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Yusuf G. serbest bırakılırken karara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Yusuf G.'nin ifadesi de ortaya çıktı

Babasını küçük yaşta kaybeden ve sevgi evinde büyüyen Eda Nur Kaplan, 7 Ağustos gecesi sabaha karşı ablası Güler Kaplan'ın erkek arkadaşının Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde 15'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. İntihardan önce cep telefonundan annesine "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeylerin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen" mesajını gönderen Eda Nur, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, intiharından 1 hafta önce 31 Temmuz'da da polise başvurarak, Mehmet A. ve Yusuf G.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Eda Nur Kaplan'ın, sosyal medyada tanıştıkları Yusuf G. ile akşam eğlence mekanında buluştuklarını, yanlarında ablası ve kendisini 'Tayfur' olarak tanıtan Mehmet A.'nın da bulunduğunu söylediği öğrenildi. Eda Nur Kaplan'ın, burada bir süre içki içtikten sonra başka bir mekana gittiklerini, burada ablası tuvalete gittiği sırada Yusuf'un kendisini eve bırakma bahanesiyle mekandan çıkardığını ve otele götürdüğünü belirttiği öğrenildi. Eda Nur Kaplan'ın, burada önce Yusuf G. sonra da Mehmet A.'nın isteği dışında kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını iddia ederek şikayette bulunduğu belirlendi.

Şikayet üzerine Mehmet A.'nın gözaltına alındığı ancak Eda Nur Kaplan'da darp ve zorlama olmadığı yönündeki doktor raporu üzerine delil yetersizliğinden serbest bırakıldığı öğrenildi. Eda Nur'un şikayeti üzerine başlatılan cinsel saldırı soruşturmasında aranan Yusuf G. de dün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



SERBEST BIRAKILDI

Yusuf G., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilerek, savcıya ifade verdi. Ardından 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Yusuf G, 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen itiraz dilekçesinde, "Şüphelinin atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların tutuklama nedeninin bulunması nedeniyle şüpheliye atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak ilgi kararın kaldırılmasına ve şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verilmesi kamu adına itirazen talep olunur" denildi.



'ELİNİ BİLE ZORLA TUTMADIM'

Yusuf G.'nin hakim karşındaki savunması ortaya çıktı. Suçlamaları reddeden Yusuf G., Eda Nur Kaplan ile sosyal medya üzerinden tanıştığını ve zorla elini bile tutmadığını söyledi. Yusuf G. savunmasında şunları söyledi:

"Ben yüklenen suçla ilgili olarak kollukta ve savcılıkta ifade vermiştim. Aynen tekrar ederim, olayla uzaktan yakından alakam yoktur. Kendisiyle tanıştığım platform Tinder'dır. Bütün kamera kayıtları da ortadadır. En son mekanda 'beni evine götür' dedi. Kız yetimhanede yetişmiş birisidir. Ben kendisinin elini bile zorla tutmadım. Mehmet ile yaşadığı olayda ben kesinlikle yoktum. Whatsapp yazışmaları var. Ben olayı duyar duymaz avukatımla teslim oldum. Arandığım anda direk geldim. Sadece babam ile yaşıyorum. Kendisi de rahatsızdır, zaten bende kalacağının ses kaydı var, kendisi bana söyledi. Sabaha kadar yanımdasın tarzı konuşmalar yanıma gelmeden önce var. Yanıma farklı bir amaçla gelmedi. Mekandan birlikte çıktık. Mekana girerken el ele girdik. Tüm savunmam bundan ibarettir. Ekleyecek bir husus yoktur, serbest bırakılmayı talep ederim."

YENİDEN GÖZALTINDA

Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan konutu terketmeme adli kontrol şartıyla sonra serbest bırakılan şüpheli Yusuf G. hakkında itiraz üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Diğer şüpheli Mehmet A. ise tekrardan gözaltına alındı.