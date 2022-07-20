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Edremit'te tekne battı: 2 kişi kayıp!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde fiber tekne battı. Teknedeki Volkan Onay yüzerek karaya çıkarken, kaybolan Hasan Hüseyin Işıktaş ve Sinan Yeniçeri (40) ise aranıyor

Edremit'te tekne battı: 2 kişi kayıp!
20 Temmuz 2022 Çarşamba 13:55

Edremit'te otel işleten Sinan Yeniçeri, dün saat 21.00 sıralarında beraberinde Hasan Hüseyin Işıktaş ve Volkan Onay ile 'Never Say' isimli motorlu fiber teknesiyle Akçay Mahallesi'nden denize açıldı. 21.30 sıralarında tekne alabora oldu. Teknenin battığını sahilden gören Yeniçeri’nin kardeşi Kamuran Yeniçeri, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Teknedekilerden Volkan Onay, bir süre sonra yüzerek kıyıya çıktı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Sinan Yeniceri ve Hasan Hüseyin Işıktaş için arama kurtarma çalışması başlattı. Geniş bir alanda geceden beri süren, Balıkesir Büyükşehir Belediye Sualtı Arama Kurtarma ekibinin de destek verdiği çalışmalardan şu ana kadar sonuç alınamadı.

Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #balıkesir #edremit #tekne battı
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