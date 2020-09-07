Ege, yeni döneme hazır!

Ege Üniversitesinde eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini hız kesmeden sürdüren öğretim elemanları, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine yönelik hazırlıklarını da tamamladı

Pandemi sürecinde, başta sağlık olmak üzere Egeli öğretim elemanlarının eğitimin aksamaması için yoğun bir gayret gösterdiğini söyleyen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ ailesi olarak yeni eğitim öğretim dönemine büyük bir motivasyonla başlayacaklarını dile getirdi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın talimatları doğrultusunda yeniden yapılandırılan EÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile dijital alt yapıya yönelik yapılan ciddi yatırımlar, pandemi sürecinde Ege'yi bir adım öne çıkardı. Online verilen eğitimlerde önemli başarı elde eden Egeli öğretim elemanları, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine yönelik hazırlıklarını da tamamladı. Yeni normalleşme sürecinde öğretim elemanlarıyla pandemi tedbirleri alınarak yapılan açık hava toplantılarında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirdiklerini kaydeden Rektör Budak, EÜ ailesi olarak yeni eğitim öğretim dönemine büyük bir motivasyonla başlayacaklarını vurguladı.

Pandemi koşullarında görevlerini fedakarca yürüten tüm öğretim elemanlarına teşekkür eden Rektör Budak, "Millet olarak hepimiz, özverili çalışmaları dolayısıyla sağlık çalışanlarımıza minnetimizi her fırsatta belirtiyoruz, aynı zamanda gelecek nesillerimizi yetiştiren değerli öğretim elemanlarımızın da fedakarlığından bahsetmeliyiz. Pandemi sürecine rağmen kaliteyi düşürmeden, öğrenciyle teması sürdürmek adına üstün bir gayret sarf ediyorlar. Yönetime geldiğimiz ilk andan itibaren dijitalleşme için yaptığımız yatırımların meyvelerini aldık ve pandemi sürecinde eğitim-öğretim faaliyetlerimiz sorunsuz bir biçimde sürdürdük. 26 Ekim'de başlayacağımız 2020- 2021 eğitim ve öğretim döneminde dijital ortamda derslerin sorunsuz yürütülebilmesi için tüm hazırlarımızı tamamladık" dedi.

Yapılacakları değerlendirdik

Açık hava toplantılarının çok verimli geçtiğini söyleyen Rektör Budak, "Yeni normalleşme sürecinin yaşandığı yaz döneminde akademisyenlerimizle pandemiye uygun koşullar içerisinde açık hava toplantılarında bir araya gelerek; 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine hazırlık, kurumsal akreditasyon ve araştırma üniversitesine yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmaları değerlendirdik.

Bu süreçte gerçekleştirdiğimiz toplantılarda, YÖK ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Daire Başkanlığından aldığımız güçle, başta sağlık olmak üzere devletin öncelikli kalkınma alanlarında, kamu ve özel sektör işbirliği ile yapacaklarımızı değerlendirerek, yeni eğitim–öğretim dönemine Ege Üniversitesi ailesi olarak yüksek bir motivasyonla başlıyoruz" dedi.

Egeli akademisyenlerin yoğun bir gayret içinde öğrencileri mağdur etmeyecek şekilde çalıştıklarını dile getiren Rektör Budak, "Pandemi süreci ve yeni normal dönemde bölge ve ülke için önemli bir sağlık merkezi olan üniversite hastanemizde canla başla çalışan sağlık çalışanlarımızla birlikte öğretim elemanlarımız da Ege Üniversitesine yakışır eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmek için ciddi fedakarlık örneği sergiledi. Hakkını teslim etmeliyim ki öğretim elemanlarımız dijital platformlara çok çabuk adapte olarak kaliteden ödün vermeden eğitim faaliyetlerini sürdürdüler. Bu zorlu süreçte üniversitemizde ders materyallerine ulaşmamış öğrenci kalmayacak şekilde bir iletişim ağı geliştirildi. Hocalarımız yeri geldi telefonla yeri geldi posta yoluyla öğrencilerimizin mağduriyetini giderdi" diye konuştu.