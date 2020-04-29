EGİKAD, farkındalık için toplandı

Koronavirüsü sebebiyle insanların evlerine kapanması sonucu aile içi şiddet artıyor. Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD), aile içi şiddete karşı sosyal medya hesaplarından farkındalık çalışmaları başlattı.

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Pınar Kılıç ise aile içi şiddete maruz kalan kadınların mutlaka danışma hatları ve mobil uygulamalar üzerinden yardım istemesi gerektiğini vurguladı. Koronavirüsü ile mücadele ederken insanların evlere kapandığının altını çizen EGİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Pınar Kılıç, kadına karşı şiddet olaylarının artmasından dolayı utanç duyduğunu belirtti. Koronavirüsün insanları sadece ekonomik ve sosyal alanda değil ailesel faktörlerde de etkilediğini belirten Kılıç, "Son bir aydır mobil uygulamalar ve danışma hatlarına gelen destek çağrılarının artmasını üzülerek öğrendim. Koronavirüs ile mücadele etmek için evlere kapandığımız bu süre içinde kadına şiddet olaylarındaki artış kabul edilebilir bir şey değil. Salgın döneminde sadece koronavirüsle değil kadına şiddetle de mücadele edilmesi gerekir" diye konuştu.

Destek hatları kullanılmalı

Destek hatlarına gelen çağrılar kadar bildirilmeyen aile içi şiddet vakalarının olduğunu vurgulayan Kılıç, "Virüs salgınından dolayı toplumsal travma yaşıyoruz. Bu toplumsal travmalar her bir ferdin davranışlarında ortaya çıkıyor ama ne olursa olsun şiddet asla kabul edilebilir bir durum değildir. Şiddetle mücadele edebilmemiz için şiddete maruz kalan kadınlarımızın danışma hatları ve mobil uygulamalar üzerinden yardım istemesi gerekiyor. Kadınlarımızı koruyabilmek ve şiddetin önüne ancak bu şekilde geçilir" dedi.

Şiddet karşı mücadelede arayabileceğiniz telefon numaraları ise 155 Polis, 156 Jandarma, 112 Acil Çağrı Merkezi, Alo 183 Aile, kadın, çocuk ve engelli sosyal hizmet danışma hattı ve aile içi şiddet acil mücadele hattı 0232 293 95 95/ 0212 656 96 96/ 0549 656 96 96'dır. Ayrıca aile içi şiddete maruz kalan kadınların telefonla konuşamayacağı durumlarda Emniyet Genel Müdürlüğünün Mobil Kadın Destek Uygulaması ve Kırmızı Işık Türkiye Vodafone Vakfı Mobil Uygulaması üzerinden çağrıda bulunabilir.