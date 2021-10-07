Eğitim-Bir-Sen’den okullardaki personel açığına tepki

Eğitim-Bir-Sen okullardaki yıllardır devam eden personel ihtiyacının karşılanmamasına tepki gösterdi. Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Ali Kaya, okulların salgın şartlarında açık tutulması kararlılığının devam etmesi için personel ihtiyacının ivedilikle karşılanması gerektiğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ-Eğitim-Bir-Sen okullardaki yıllardır devam eden personel ihtiyacının karşılanmaması ve okul bazlı ödenek tahsisi uygulanmasına geçilmesi için 81 ilde ortak basın açıklaması gerçekleştirildi. İzmir’de Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 Nolu Şube tarafından şube binasında gerçekleştirilen açıklamada basın açıklamasını Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi Ali Kaya okudu. Okulların açılmasının üzerinden bir ay geçmesine rağmen halen çok sayıdaki okulda yardımcı personel açığının giderilmediğini ve personel açığı sorunun kalıcı olarak çözülemediğini belirten Kaya, “Okullarımızın salgın şartlarında açık tutulması kararlılığı için personel ihtiyacı ivedilikle karşılanmalı, her eğitim-öğretim yılının başında sorunun tekrar etmemesi adına okul bazlı ödenek tahsis edilmelidir” dedi.

“Personel ihtiyacı ivedilikle karşılanmalı”



Okulların salgın şartlarında açık tutulma kararlılığının gerçekleşmesi için personel ihtiyacının ivedilikle karşılanması gerektiğini kaydeden Kaya, “Eğitim-öğretimin nitelikli ve verimli bir şekilde, sağlıklı bir ortamda devam ettirilebilmesi, okulların açık tutulma hedefinin gerçekleşmesi için temizlik, güvenlik, bakım ve onarım gibi hizmetleri yürütecek personel ihtiyacının karşılanması kaçınılmazdır. Eğitim-öğretimin uygun şartlarda, hijyen tedbirlerinin tam alındığı, salgının yaygınlaşma riskinin bertaraf edildiği, eğitim çalışanlarının ve yöneticilerinin asli işleri dışında başka işleri de yapmak zorunda kalmadığı bir eğitim ortamı için personel ihtiyacı her zamankinden daha fazladır.Eğitimcilerin aşı ve PCR testi yaptırmaları konusundaki hassasiyet, temizlik başta olmak üzere yardımcı hizmetleri yürüten personelin istihdam edilmesinde de gösterilmelidir.Okullarımızın salgın şartlarında açık tutulması kararlılığı, personel ihtiyacı ivedilikle karşılanmalı, temizlik, güvenlik ve hijyen konusunda taviz verilmemelidir” diye konuştu.

Salgın nedeniyle ihtiyaç daha fazla



Personel ihtiyacının her zamankinden daha fazla olduğunun altını çizen Kaya, “Okullarımızın yardımcı personel ihtiyacı kadrolu memur statüsünde personelle karşılanmadığından, vazgeçilemez nitelikteki hizmetler, okul-aile birlikleri tarafından veya Toplum Yararına Program(TYP) kapsamındaki geçici istihdamla yürütülmeye çalışılmaktadır. Ancak okulların açılmasının üzerinden bir ay geçmesine rağmen halen çok sayıdaki okulun yardımcı personel açığı giderilememiş, TYP kapsamında alınan personel de ihtiyacı karşılayamamıştır. Hatta TYP kapsamında alınan personelin geçmiş yıllarda alınan personelden daha az olması,ihtiyacın daha fazla olduğu bu salgın döneminde alınan tedbirleri boşa çıkaracak bir karara dönüşmüştür.Salgın sürecinde okulları açık tutmak, öğrenme kayıplarını tespit etmek, telafi eğitimleri düzenlemek gibi zor ve ağır birçok yükü omuzlamak durumunda kalan okul yönetimleri ve eğitimciler,destek hizmetleri personeli ihtiyacının karşılanamaması nedeniyle okulları eğitime hazır tutmak için büyük gayret göstermekte, sorunları çözmekte zorlanmaktadır” şeklinde konuştu.

Kökten çözüm için okul bazlı ödenek şart



Kökten çözüm için okul bazlı ödenek tahsis edilmesi gerektiğini ifade eden Kaya, “Okulların kendi kullanımlarına sunulmuş herhangi bir ödenekleri olmadığından personel açığı sorunu kalıcı olarak çözülememekte, her eğitim-öğretim yılının başında sorun kendini tekrar etmektedir. Bu sorunun kökten çözümü için okul bazlı ödenek tahsis edilmeli, personel dışı cari harcamaların yönetilmesi için ödeneklerin doğrudan okul yönetimleri tarafından kullanılması sağlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki, yetersiz ve eksik personel, yetersiz ve eksik kamu hizmetine; yetersiz ve eksik kamu hizmeti ise olumsuz ve istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır. Okul yöneticilerinin, eğitim çalışanlarının okulları açık tutmak için verdiği mücadele, bürokratik engellere, kırtasiyeciliğe, idareimaslahata ve ödenek yoksunluklarına kurban edilmemelidir. Okulların yardımcı personel ihtiyacı bir an önce karşılanmalı; okul bazlı ödenek tahsisi bir an önce hayata geçirilmelidir” açıklamalarında bulundu.