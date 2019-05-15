Eğitim takvimi değişiyor

Bugün yeni eğitim yılı takvimi açıklanacak. Ama bu, alıştığımız türde bir takvim olamayacak. Dönem içinde sömestr tatilinden başka tatiller de olacağı gibi, yaz tatilinin süresi de kısalacak. Batıda uygulanan sisteme benzeyen bu yeni takvime dair ulaştığımız bazı bilgiler var. Okul tatilleri yeniden düzenleniyor.

Eğitim takvimi değişiyor
15 Mayıs 2019 Çarşamba 11:19

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim çalışma takvimine son şeklini verdi. Üzerinde çalışılan sisteme göre ara tatil sayısının artırılması gündemde. Mevcut sistemde eğitim öğretim yılı 90'ar günlük 2 dönemden oluşuyor. 2 dönemin arasında ise 2 haftalık sömestr tatili yer alıyor.

Milli eğitim bakanlığı buna iki kısa tatil daha eklemeyi planlıyor. Bu tatillerin 40-45 günde bir olması yani kasım ve nisan aylarına denk gelmesi bir hafta olması üzerinde duruluyor. 180 iş günü olan eğitim süresinin yeni çalışma sisteminde de korunması bekleniyor. Bu durumda iki tatil daha ekleneceği için yaz tatili süresinin de en az iki hafta kısalması gündemde.
Bölgere göre ayrı eğitim takvimi modeli de sözkonusu olabilir. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tatil sürelerinin bölgesel ihtiyaçlara göre düzenlenebileceğini de söylemişti. Selçuk, "Sadece bir tane yarı yıl olması gerekmiyor bölgenin ihtiyaçlarına göre üç sömestrlik bir okul da olabilir" demişti.

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Bülent - 7 saat önce
Çok tatil bize uygun değil daha çok çalışmamız lazım
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